Звільнення Луганської області розпочнеться з Ізюмського напрямку, — Гайдай (відео)

Нині надходять позитивні новини з лівого берега Сіверського Дінця — це "перші ластівки" для деокупації Луганщини.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що з Ізюмського напряму надходять позитивні новини, з яких розпочнеться звільнення Луганської області. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

За словами Гайдая, зараз надходять певні позитивні новини з лівого берега Сіверського Дінця на Ізюмському напрямі. Для Луганської області це "перші ластівки майбутніх добрих новин". Вони можуть стосуватися процесу деокупації області.

Також голова ОВА заявив, що завдяки діям ЗСУ російські війська втратили до 400 солдатів і до 100 одиниць техніки в населених пунктах області. Зокрема, було кілька успішних для ЗСУ ударів по Кремінній. Знищили декілька будівель.

"Перші ластівки довгоочікуваного процесу звільнення, деокупації наших населених пунктів, вони є. Ми можемо на лівому березі річки Сіверський Донець бачити деякі позитивні новини дій наших військ. Конкретніше — це Ізюмський напрям", — заявив Гайдай.

Він додав, що життя в окупованих містах Луганщини занепадає. Людям доводиться днями стояти в черзі за хлібом у Лисичанську. При цьому окупаційна влада на питання людей про відновлення міст відповідає, що восени "прийдуть ваші н*цики", тому вони нічого не відбудовуватимуть.

Нагадаємо, у відеозверненні Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ просунулися на напрямі "Лисичанськ – Сіверськ", також є звільнений населений пункт на Донеччині.

Раніше нацгвардійці звільнили село Озерне поряд із Лиманом. Їм вдалося форсувати Сіверський Донець.