Освобождение Луганской области начнется с Изюмского направления, – Гайдай (видео)

Ныне поступают позитивные новости с левого берега Северского Донца — это "первые ласточки" для деоккупации Луганщины.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что с Изюмского направления поступают позитивные новости, с которых начнется освобождение Луганской области. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Гайдая, сейчас поступают определенные позитивные новости с левого берега Северского Донца на Изюмском направлении. Для Луганской области это "первые ласточки будущих добрых новостей". Они могут касаться процесса деоккупации области.

Также глава ОВА заявил, что благодаря действиям ВСУ, российские войска потеряли до 400 солдат и до 100 единиц техники в населенных пунктах области. В частности, было несколько успешных для ВСУ ударов по Кременной. Было уничтожено несколько зданий.

"Первые ласточки долгожданного процесса освобождения, деоккупации наших населенных пунктов они есть. Мы можем на левом береге речки Северский Донец видеть некоторые позитивные новости действий наших войск. Конкретнее, это Изюмское направление", — заявил Гайдай.

Он добавил, что жизнь в оккупированных городах Луганщины находится в упадке. Людям приходится днями стоять в очереди за хлебом в Лисичанске. При этом оккупационные власти на вопросы людей о восстановлении городов отвечают, что осенью "прийдут ваши н*цики", поэтому они ничего не будут отстраивать.

Напомним, в видеообращении Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продвинулись на направлении "Лисичанск-Северск", также есть освобожденный населенный пункт в Донецкой области.

Ранее нацгвардейцы освободили село Озерное рядом с Лиманом. Им удалось форсировать Северский Донец.