Нацгвардия форсировала Северский Донец и освободили село Озерное рядом с Лиманом (видео)

Село в Краматорском районе удерживалось подразделениями Росгвардии, однако украинским защитникам удалось их выбить.

Бойцы Национальной гвардии Украины сообщили об освобождении села Озерное Краматорского района Донецкой области. Ролик с соответствующей информацией был опубликован в социальной сети TikTok в субботу, 3 сентября.

В ролике украинские военные, обращаясь к гражданам и сослуживцам, сообщили, что стрелковый батальон Национальной гвардии вместе с 63-м батальоном и 103-ей бригадой территориальной обороны освободили населенный пункт Озерное Донецкой области.

По словам бойца, записавшего видео, украинским силам удалось выбить из села подразделения Росгвардии.

Отметим, что Озерное находится приблизительно в 15-ти километрах от временно оккупированного российскими войскам города Лиман Донецкой области. Если информация об освобождении Озерного соответствует действительности, это означает, что украинским силам удалось успешно форсировать реку Северский Донец.

Также, по неподтвержденной информации, украинским защитникам удалось вернуть под свой контроль поселок городского типа Ямполь Лиманской территориальной громады. Ямполь находится примерно в 6-ти километрах от освобожденного Озерного.

Отметим, что на момент публикации ни Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, ни Министерство обороны Украины не подтверждали деоккупацию вышеуказанных населенных пунктов в Донецкой области.

Напомним, в конце мая внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович признал, что Вооруженные силы Украины потеряли контроль над Лиманом Донецкой области.

По данным Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, в связи с военными неудачами на Донбассе, Кремль поставил перед российскими военными новую дату, до которой они должны выйти на административные кордоны Донецкой области. В частности, речь идет о 15 сентября.