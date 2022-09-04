Нацгвардія форсувала Сіверський Донець та звільнила село Озерне поруч із Лиманом (відео)

Село у Краматорському районі утримували підрозділи Росгвардії, проте українським захисникам вдалося їх вибити.

Бійці Національної гвардії України повідомили про визволення села Озерне Краматорського району Донецької області. Ролик із відповідною інформацією опублікований у соціальній мережі TikTok у суботу, 3 вересня.

У ролику українські військові, звертаючись до громадян і товаришів по службі, повідомили, що стрілецький батальйон Національної гвардії разом з 63-м батальйоном і 103-ою бригадою територіальної оборони звільнили населений пункт Озерне Донецької області.

За словами бійця, який записав відео, українським силам вдалося вибити із села підрозділи Росгвардії.

Зазначимо, що Озерне знаходиться приблизно за 15 кілометрів від тимчасово окупованого російськими військами міста Лиман Донецької області. Якщо інформація про звільнення Озерного відповідає дійсності, це означає, що українським силам вдалося успішно форсувати річку Сіверський Донець.

Також, за непідтвердженою інформацією, українським захисникам вдалося повернути під свій контроль селище міського типу Ямпіль Лиманської територіальної громади. Ямпіль знаходиться приблизно за 6 кілометрів від звільненого Озерного.

Зазначимо, що на момент публікації ані Генеральний штаб Збройних Сил України, ані Міністерство оборони України не підтверджували деокупацію зазначених населених пунктів у Донецькій області.

Нагадаємо, наприкінці травня позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович визнав, що Збройні Сили України втратили контроль над Лиманом на Донеччині.

За даними Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, у зв'язку з військовими невдачами на Донбасі Кремль поставив перед російськими військовими нову дату, до якої вони мають вийти на адміністративні кордони Донецької області. Зокрема, йдеться про 15 вересня.