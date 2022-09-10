Деокупація продовжується: у пабліках пишуть про звільнення селища Ямпіль на Донбасі

Українські блогери повідомляють, що ЗСУ має успіхи не лише на харківському напрямку. За попередньою інформацією, українські війська вибили росіян із Ямполя на Донеччині. Офіційного підтвердження поки що немає.

Українські пабліки повідомляють, що Збройні Сили України звільнили селище Ямпіль у Донецькій області. Офіційно цю інформацію поки що не підтверджено.

Про деокупацію населеного пункту в себе в Telegram-каналі написав колишній народний депутат України Ігор Мосійчук.

"ЗСУ взяли Ямпіль", — прокоментував він.

Про те, що росіяни почали залишати населений пункт, блогер повідомляв ще вчора ввечері.

[ + – ] Підтвердження щодо звільнення Ямполя наразі немає

ЗС РФ залишають Сватове

Паралельно з інформацією про ЯмпІль почали з'являтись новини про те, що російські війська залишили окуповане місто Сватове в Луганській області.

Про це повідомляється з посиланням на пропагандистський канал Readovka. У паблікУ дійсно опублікували відео з колоною автомобілів нібито у Сватовому. На камеру "військкор" каналу Кирило Імашев розповідає, що "люди евакуюються з міста, а військові вже залишили населений пункт". Проте, ймовірно, російський блогер має на увазі, що війська РФ залишили Куп'янськ, а посібники окупантів на машинах виїжджають через Сватове в захоплену частину Луганської області.

Сватове розташоване за 50 км від звільненого Куп'янська.

[ + – ] Імовірно, російські військові залишають окуповане Сватове. Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, українські військові повідомили про втечу ЗС РФ із центру Ізюма. Російські військкори пишуть про здачу міста Росією, але офіційно підтвердження від Міноборони України поки що немає.

Раніше ми писали про те, що у звільненому селі на Харківщині знайшли тіла цивільних зі слідами тортур. Після деокупації села Гракове в Чугуївському районі місцевий житель звернувся до поліції. Він розповів, що росіяни змусили його закопати тіла двох чоловіків. Перед смертю їх катували.