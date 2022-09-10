Контрнаступление ВСУ: украинские военные уже на окраинах Лисичанска

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, армия уже ведет бои у Лисичанска, который был захвачен российскими войсками в начале июле.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай написал сообщение в своих социальных сетях публикацию, намекающую на начало боев за Лисичанск. Об этом он написал в Телеграме.

"Лисичанск. … прекрасный украинский город)) Ох и работы будет по восстановлению…." — написал Гайдай.

Контрнаступление ВСУ — что известно о боях за Лисичанск

Суспільному Гайдай также сообщил об украинских военных на окраинах Лисичанска. Однако никаких подробностей сообщать он не стал.

Нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко написал, что украинские силы уже на окраинах Лисичанска.

[ + – ] Гончаренко о боях за Лисичанск

Лисичанск был оккупирован 3 июля, ВСУ вывело бойцов, чтобы выровнять линию фронта. В начале сентября Сергей Гайдай заявил, что освобождение Луганской области начнется с Изюмского направления. Деоккупация левого берега Северского Донца — это "первые ласточки для деоккупации Луганщины.

Напомним, 10 сентября в сети появилась информация, что ВСУ освободили поселок Ямполь на Донбассе. Об этом сообщили экс-нардепы.

Также сообщалось, что украинские военные сообщили о бегстве ВС РФ из Изюма. ВСУ освобождают населенный пункт на окраине Харьковской области.