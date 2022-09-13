У звільненому селі Богородичне Донецької області залишилися лише двоє мешканців (відео)

У населеному пункті українських захисників зустріли 93-річна Ніна Іллівна та її 60-річний син Микола. Їхній будинок на 8 квадратних метрів — практично єдина не зруйнована будівля в селі.

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11 вересня Збройні сили України звільнили село Богородичне Донецької області. За час окупації в населеному пункті залишилося лише двоє місцевих жителів. Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Про деокупацію села в себе у соцмережах також повідомив військовий кореспондент Олексій Кашпоровський. За його словами, український прапор над Богородичним підняли десантники 81-ої окремої аеромобільної бригади.

[ + – ] Окупанти захопили Богородичне влітку

Він підтвердив, що українських захисників у звільненому населеному пункті зустріли 93-річна Ніна Іллівна та її 60-річний син Микола.

"Тільки вони вдвох пережили окупацію. Живуть у крихітному будиночку, квадратів, мабуть, на 8 максимум", — розповів Кашпоровський.

[ + – ] Ніна Іллівна та її син Микола залишилися удвох в окупованому селі

Раніше будинок використовували як комору, але зараз це практично єдина вціліла будівля в Богородичному.

Після того, як росіяни влітку увійшли в село, вони застрелили старшого сина Ніни Іллівни Василя та його дружину. Микола закопав їхні тіла на горі за домом.

У самому селі бійці також знайшли тіла близько п'яти мирних місцевих мешканців і рештки українських військових. Як уточнює Кашпоровський, вони були обезголовленими та без взуття.

[ + – ] Село Богородичне на Донеччині після звільнення

У населеному пункті окупанти мешкали на території напівзруйнованого після обстрілу Богородичного скиту Святогірської лаври. Втікаючи, окупанти вкрали із собою ікони та намагалися підпалити свій склад із боєприпасами, але в них не вийшло.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ЗСУ звільнили прикордонний Вовчанськ Харківської області. Місто розташоване за 3 кілометри від російського кордону й було окуповане армією РФ з першого дня повномасштабного вторгнення — 24 лютого.

Про те, що українська армія звільнила Святогірськ на Донеччині, в пабліках почали писати ще вчора, але офіційного підтвердження цієї інформації від Генштабу досі немає.