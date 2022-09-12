ВСУ освободили почти 6 тысяч квадратных километров: обзор за 12 сентября

В пабликах сообщают о деоккупации села Терновая в Харьковской области. Также появились фотографии украинских флагов в Святогорске Донецкой области, однако официального подтверждения информации об освобождении города еще нет.

Вооруженные силы Украины освободили почти 6 тысяч квадратных километров территории государства. Об этом у себя в Facebook сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Почти 6 тыс. кв. км." – написала она, не став рассказывать дополнительные подробности в соответствии с режимом тишины, который объявлен в Украине.

Несмотря на общий призыв военного командования не раскрывать информацию о передвижении украинских военных, в информационное поле так или иначе попадают сведения о новых деоккупированных населенных пунктах. Также есть намеки на то, за какие города сейчас идут бои.

Освобождение Харьковской области

Утром стало известно о том, что ВСУ освободили село Стрелечье на границе с РФ. В сети появился ролик, на котором украинские военные устанавливают национальный флаг у здания местной администрации.

Как уточняется, в село зашли защитники из 127-ой Отдельной бригады ТрО Харькова.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак у себя в Telegram-канале опубликовал видео из села Терновая Харьковской области. На кадрах видно, как боец из 14-й отдельной механизированной бригады устанавливает флаг Украины на вышке в населенном пункте.

Село Терновая Харьковского района находится в непосредственной близости от государственной границы с Российской Федерацией.

[ + – ] Село Терновая находится на границе с РФ.

Деоккупация Донецкой области

Сегодня после обеда в пабликах появились фотографии с украинскими флагами из города Святогорск Донецкой области.

В частности, на одном из фото флаг можно увидеть на разрушенном здании местного горсовета.

Нацгвардеец Виталий Маркив, в свою очередь, опубликовал снимок возле въезда в Святогорск.

Однако официальной информации об освобождении Святогорска пока не поступало.

Российская сторона и Telegram-каналы Донбасса также публикует информацию о том, что ВСУ освободили или готовятся освободить те или иные населенные пункты в регионе.

Так, в паблике "Типичный Донецк" еще утром появились новости о том, что украинские военные готовятся к контратаке на рубежах захваченного в 2014 году областного центра.

Российский пропагандист Александр Сладков сегодня упомянул, что украинская сторона проводит активные атаки в районе Лимана.

Еще в одном паблике оккупантов была информация, что украинские защитники "подбираются" к оккупированной Белогоровке Донецкой области. При этом здесь уточняется, что возвращение населенного пункта под контроль Украины позволит ВСУ вклиниться в оборону севера области.

Ситуация в Луганской области

Долгожданной информации об освобождении Лисичанска, на окраинах которого местные жители видели украинских воинов еще несколько дней назад, пока так и не поступило. Тем не менее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ деоккупировали село Куземивка. Населенный пункт находится в 22 км от захваченного Сватово.

Херсонская область

Оперативное командование "Юг" назвало тринадцать населенных пунктов, освобожденных в Херсонской области. В настоящее время официальна подтверждена деоккупация Высокополья, Нововознесенского, Белогорки, Сухого Ставка, Миролюбовки и еще восьми мест в регионе.

С начала активных действий украинским военным удалось сдвинуть линию фронта на юге страны от 4 до 12 км.

Напомним, украинские военные нашли "стену Яценюка" на границе с Россией. Как рассказал командир добровольческого подразделения "Хартия" Всеволод Кожемяко, бойцы дошли до фортификационных сооружений на государственной границе.

Ранее Фокус писал о том, что ВС РФ под Херсоном пытаются выйти на офицеров ВСУ для сдачи в плен.