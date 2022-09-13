ЗСУ за дві години "приземлили" два російські бомбардувальники Су-24 і безпілотник

Як повідомляє командування Повітряних сил України, літаки противника були збиті в Донецькій і Херсонській областях.

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Повітряні сили України сьогодні, 13 вересня, протягом двох годин збили два російські бомбардувальники Су-24. Про це повідомляє пресслужба командування у Facebook.

Крім того, військові знищили ворожий безпілотник оперативно-тактичного рівня.

Як уточнюється, один із літаків окупантів ЗСУ "приземлили" в Донецькій області. Його збили зенітники Шепетівського 11-го зенітного полку.

Другий літак ліквідували на Херсонщині бійці 160-ої зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь".

Нагадаємо, українським військовим вдалося звільнити від російських окупантів три населені пункти в Харківській області — Липці, Глибоке та Стрілечу. Загалом ЗСУ вибили росіян із понад 300 населених пунктів регіону.

Раніше ми писали про те, що у звільненому селі Богородичне на Донеччині залишилися лише два мешканці. У населеному пункті українських захисників зустріли 93-річна Ніна Іллівна та її 60-річний син Микола. Їхній будинок на 8 квадратних метрів — практично єдина незруйнована будівля в селі.