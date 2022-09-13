Просування ЗСУ в Харківській області: Липці, Глибоке та Стрілеча звільнені (відео)

Росіян вибили з понад 300 населених пунктів Харківської області. Військові 247-го окремого батальйону тероборони гарантують, що "російський світ" у регіон не прийде.

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Українським військовим вдалося звільнити від російських окупантів три населені пункти в Харківській області — Липці, Глибоке та Стрілеча. Про це повідомив у Facebook 247 окремий батальйон 127 окремої бригади сил територіальної оборони Харкова.

Усі три населені пункти розташовані поряд із російським кордоном.

"У ході успішної наступальної операції звільнено населені пункти Липці, Глибоке та Стрілеча. Це наша земля. Вона є, була та буде Україною. Жодного "російського світу" тут не буде. Ми виженемо окупантів із кожного українського міста й села", — зазначили військові.

[ + – ] Понад 300 населених пунктів у Харківській області повернулися під контроль України

Зазначимо, що українські військові сьогодні звільнили місто Вовчанськ Харківської області. Військові спалили російський прапор і прибрали плакат із написом "Ми з Росією один народ".

Контрнаступ у Харківській області — які успіхи в ЗСУ

Сили оборони продовжують звільняти від російських загарбників Харківську область, уже понад 300 населених пунктів під контролем України, сказала в ефірі єдиного телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Із 6 до 13 вересня звільнили 3,8 тис. кв. кілометрів територій, майже 150 тис. українців припинили жити в окупації. За словами Маляр, ЗС РФ позбавили місцевих жителів доступу до зв'язку. Люди не знали, що відбувається на підконтрольній Україні території.

"Їм казали, що України вже немає, що в Україні вже інший президент, що Україна за ними не прийде, але всі наші люди стійко чекали та вірили, що ЗСУ прийдуть і звільнять їх", — розповіла вона.

Фокус раніше писав, що ЗСУ під час контрнаступу на Харківщині взяли в полон тисячі російських загарбників, у тому числі високопоставлених офіцерів армії РФ.

Росіяни в боях із ЗСУ під Харковом втратили техніки на 673 млн доларів. Найдорожча втрата — комплекс РЕБ "Москва-1" майже за 60 млн доларів.

Українські військові знайшли на державному кордоні з Росією "стіну Яценюка" — довгу зелену огорожу з колючим дротом.