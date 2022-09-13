ЗСУ під час наступу взяли в полон тисячі військових РФ, зокрема офіцерів, — Die Welt

За інформацією журналістів, генерали ЗСУ не могли зупинити своїх солдатів у процесі наступу. Вони зупинилися лише тоді, коли закінчилося паливо.

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Українським військовим під час контрнаступу на Харківщині вдалося взяти в полон тисячі російських військових. Зокрема, серед них високопоставлені офіцери армії РФ. Про це повідомляє видання Die Welt із посиланням на українські джерела.

Німецькі журналісти запитали, як Збройним силам України вдалося швидко звільнити таку кількість територій у Харківській області. Джерело розповіло, що генерали не могли зупинити своїх військових.

"Раціонально це не поясниш. Можливо, це просто хоробрість. Генерали вже не могли зупинити своїх солдатів. Вони зупинилися лише тоді, коли в них скінчився бензин", — сказав він.

У виданні зазначають, що лінії оборони російської армії на Харківщині впали, а окупанти розбіглися. Тому українські війська зайняли деякі міста без жодного пострілу.

"У Харкові Росія не була готова до масштабного наступу України. Москва вивела війська на південь України, щоб підготуватися до українського нападу. У Харкові керівництво російської армії, мабуть, не зважило на необхідність достатнього переукомплектування оборонних позицій", — пише Die Welt.

Нагадаємо, 12 вересня в оперативному командуванні "Південь" розповіли, що російські військові під Херсоном намагаються вийти на офіцерів ЗСУ для здачі в полон. У відомстві зазначили, що через загрозу оточення ЗС РФ кидають бойову техніку на передовій.

У Генштабі повідомили, що Росія зупиняє відправку нових військових на війну в Україні. Це пов'язано з тим, що росіяни масово відмовляються від участі у війні через успіхи української армії.