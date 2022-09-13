ВСУ в ходе наступления взяли в плен тысячи военных РФ, в том числе офицеров, — Die Welt

По информации журналистов, генералы ВСУ не могли остановить своих солдат в ходе наступления. Они остановились только тогда, когда закончилось топливо.

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Украинским военным в ходе контрнаступления в Харьковской области удалось взять в плен тысячи российских военных. В частности, среди них есть высокопоставленные офицеры армии РФ. Об этом сообщает издание Die Welt со ссылкой на украинские источники.

Немецкие журналисты спросили о том, как Вооруженным силам Украины удалось быстро освободить такое количество территорий в Харьковской области. Источник рассказал, что генералы не могли остановить своих военных.

"Рационально это не объяснишь. Может быть, это просто храбрость. Генералы уже не могли остановить своих солдат. Они остановились только тогда, когда у них кончился бензин", — сказал он.

В издании отмечают, что линии обороны российской армии в Харьковской области рухнули, а оккупанты разбежались. Поэтому украинские войска заняли некоторые города без единого выстрела.

"В Харькове Россия не была готова к масштабному наступлению Украины. Москва вывела войска на юг Украины, чтобы подготовиться к украинскому нападению. В Харькове руководство русской армии, по-видимому, упустило из виду необходимость достаточного переукомплектования оборонительных позиций", — пишет Die Welt.

Напомним, 12 сентября в оперативном командовании "Юг" рассказали, что российские военные под Херсоном пытаются выйти на офицеров ВСУ для сдачи в плен. В ведомстве отметили, что из-за угрозы окружения ВС РФ бросают боевую технику на передовой.

В Генштабе сообщили, что Россия приостанавливает отправку новых военных на войну в Украине. Это связанно с тем, что россияне массово отказываются от участия в войне из-за успехов украинской армии.