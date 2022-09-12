Россия приостанавливает отправку новых бойцов в Украину, — Генштаб ВСУ

Несмотря на то, что подразделения в РФ уже сформированы, россияне массово отказываются от участия в войне из-за успехов ВСУ в контрнаступлении.

Командование войск РФ приостанавливает отправку новых подразделений на территорию Украины. Значительное количество российских добровольцев на фоне успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины отказываются принимать участие в боевых действиях. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ в своем Facebook.

"Военное командование российской федерации приостанавливает отправку новых уже сформировавшихся подразделений на территорию Украины", — говорится в сообщении.

По данным украинского Генштаба, на решение приостановить отправку новых подразделений повлияла текущая ситуация на фронте, а также недоверие к высшему командованию РФ — эти факторы уже заставили большое количество добровольцев отказаться от службы. Также влияние оказали данные о количестве погибших с российской стороны.

В Генштабе отметили, что отправка новых подразделений затруднена отношением к собственным раненым — в госпиталях РФ намеренно упрощаются диагнозы и характер травм, должным образом не проводится реабилитация.

Напомним, недавно в РФ отстранили Романа Бердникова от командования Западным военным округом за провал обороны на Харьковском направлении, где в последние дни успешно наступают ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ, только за прошедшие сутки украинским защитникам удалось выбить противника из более чем двадцати населенных пунктов.

Тем временем в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в конце августа сообщили, что российское военное руководство планирует мобилизацию еще 90 тысяч человек.