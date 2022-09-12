Росія зупиняє відправку нових бійців в Україну, — Генштаб ЗСУ

Попри те, що підрозділи в РФ вже сформовані, росіяни масово відмовляються від участі у війні через успіхи ЗСУ у контрнаступі.

Командування військ РФ зупиняє відправлення нових підрозділів на територію України. Значна кількість російських добровольців на тлі успішного контрнаступу Збройних Сил України відмовляється брати участь у бойових діях. Про це у понеділок, 12 вересня, повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ у своєму Facebook.

"Військове командування російської федерації призупиняє відправку нових підрозділів, що вже сформувалися, на територію України", — йдеться в повідомленні.

За даними українського Генштабу, на рішення призупинити відправку нових підрозділів вплинула поточна ситуація на фронті, а також недовіра до вищого командування РФ — ці чинники вже змусили велику кількість добровольців відмовитись від служби. Також вплинули дані про кількість загиблих з російської сторони.

У Генштабі зазначили, що відправка нових підрозділів ускладнена ставленням до власних поранених — у госпіталях РФ навмисно спрощуються діагнози та характер травм, належно не проводять реабілітацію.

Нагадаємо, нещодавно в РФ усунули Романа Бердникова від командування Західним військовим округом за провал оборони на Харківському напрямку, де останніми днями успішно наступають ЗСУ.

За даними Генштабу ЗСУ, лише минулої доби українським захисникам вдалося вибити супротивника з більш ніж двадцяти населених пунктів.

Тим часом у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України наприкінці серпня повідомили, що російське військове керівництво планує мобілізувати ще 90 тисяч людей.