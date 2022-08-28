У Росії планують мобілізувати ще 90 тисяч людей, — ГУР

Мобілізація проходитиме за допомогою створення так званих добровольчих батальйонів. Мета РФ — заповнити втрати, наростити свої зусилля і збільшити чисельність саме того угруповання, яке може бути застосовано на фронті в Україні.

Росія збільшує мобілізаційні резерви та планує відправити на війну в Україні ще приблизно 90 тисяч військових. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в ефірі марафону українських телеканалів.

За даними українських розвідників, мобілізація в Росії проходитиме за допомогою різних підходів: створюватимуть так звані добровольчі батальйони, батальйонні резерви, батальйони "Бойового армійського резерву країни" (БАРС). Нині їх комплектують у кожному військовому окрузі РФ.

Мета росіян — заповнити втрати, наростити свої зусилля та збільшити чисельність саме того угруповання, яке може бути застосовано на фронті в Україні.

Вадим Скібіцький додав, що Росія має значні проблеми з комплектацією своїх збройних сил. Він упевнений, що мобілізація більшої кількості чоловіків в РФ не допоможе.

"Тому що моральний стан військовослужбовців, які ведуть бойові дії, знижується, по-перше. По-друге, на контракт, на добровільний вступ до лав з РФ дедалі менше охочих. Крім того, почалася паніка серед населення великих міст, бо ніхто не хоче просто так йти служити збройним силам, а тим паче йти на війну", — заявив представник ГУР.

Нагадаємо, 25 серпня Володимир Путін підписав указ про розширення чисельності ЗС РФ. Особовий склад російської армії буде збільшено на 137 тисяч військовослужбовців. Штатна кількість ЗС РФ становитиме понад 2 млн, а військових — понад 1 млн. Розпорядження має набути чинності з 1 січня 2023 року.

Аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що президент намагається уникнути загальної мобілізації в країні. Крім того, в ISW заявили, що ЗС РФ зазнала значних втрат в Україні, їх буде дуже важко заповнити. Так, командування не зможе виконати указ Путіна.