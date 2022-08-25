Путін підписав указ про розширення чисельності ЗС РФ (фото)

Особовий склад російської армії збільшать на 137 тисяч військовослужбовців, а розпорядження має набути чинності з 1 січня 2023 року.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення чисельності особового складу Збройних Сил РФ. Відповідний документ оприлюднено на офіційному порталі правової інформації.

Зокрема, Володимир Путін розпорядився збільшити штатну чисельність ЗС РФ до 2 039 758 одиниць, серед яких 1 150 628 — військовослужбовці. Так указ глави Кремля передбачає розширення штату окупаційних військ на 137 тисяч бійців.

"Відповідно до статті 4 Федерального закону від 31 травня 1996 року "Про оборону" постановляю: встановити штатну чисельність ЗС РФ у кількості 2 039 758 одиниць, зокрема 1 150 628 військовослужбовців. Уряду Російської Федерації передбачити виділення Міністерству оборони бюджетних асигнувань з федерального бюджету, необхідні реалізації пункту 1 указу (збільшення чисельності складу — ред.)", — йдеться у документі.

На сайті правової інформації також сказано, що указ про збільшення чисельності особового складу ЗС РФ офіційно набуде чинності з 1 січня 2023 року.

Згідно з попереднім документом від 17 листопада 2017 року, штатна чисельність ЗС РФ становила 1 902 758 одиниць, зокрема 1 013 628 військовослужбовців.

[ + – ] Путін підписав указ про розширення чисельності ЗС РФ

Варто зазначити, що видання The Financial Times у своєму останньому матеріалі розкрило нові плани президента РФ Володимира Путіна щодо Донбасу. Глава Кремля хоче до початку зими вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, після чого Москва може сісти за стіл переговорів з Україною.

Також повідомлялося, що Грузія та Молдова можуть стати наступними жертвами агресії Володимира Путіна, якщо російській армії вдасться захопити Україну.