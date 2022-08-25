Путин подписал указ о расширении численности ВС РФ (фото)

Личный состав российской армии будет увеличен на 137 тысяч военнослужащих, а распоряжение должно вступить в силу с 1 января 2023 года.

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности личного состава Вооруженных сил РФ. Соответствующий документ обнародован на официальном портале правовой информации.

В частности, Владимир Путин распорядился увеличить штатную численность ВС РФ до 2 039 758 единиц, среди которых 1 150 628 — военнослужащие. Таким образом, указ главы Кремля предусматривает расширение штата оккупационных войск на 137 тысяч бойцов.

"В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 31 мая 1996 года "Об обороне" постановляю: установить штатную численность ВС РФ в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих. Правительству Российской Федерации предусмотреть выделение Министерству обороны бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для реализации пункта 1 указа (увеличение численности состава — ред.)", — говорится в документе.

На сайте правовой информации также сказано, что указ об увеличении численности личного состава ВС РФ официально вступит в силу с 1 января 2023 года.

Согласно предыдущему документу от 17 ноября 2017 года, штатная численность ВС РФ составляла 1 902 758 единиц, в том числе 1 013 628 военнослужащих.

[ + – ] Путин подписал указ о расширении численности ВС РФ

Стоит отметить, что издание The Financial Times в своем последнем материале раскрыло новые планы президента РФ Владимира Путина по Донбассу. Глава Кремля хочет до начала зимы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, после чего Москва может сесть за стол переговоров с Украиной.

Также сообщалось, что Грузия и Молдова могут стать следующими жертвами агрессии Владимира Путина, если российской армии удастся захватить Украину.