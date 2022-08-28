В России планируют мобилизировать еще 90 тысяч человек, — ГУР

Мобилизация будет проходить с помощью создания так называемых добровольческих батальонов. Цель РФ — восполнить потери, нарастить свои усилия и увеличить численность именно той группировки, которая может быть применена на фронте в Украине.

Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует отправить на войну в Украине еще около 90 тысяч военных. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире марафона украинских телеканалов.

По данным украинских разведчиков, мобилизация в России будет проходить с помощью разных подходов: будут создавать так называемые добровольческие батальоны, батальонные резервы, батальоны "Боевого армейского резерва страны" (БАРС). Сейчас их комплектуют в каждом военном округе РФ.

Цель россиян — восполнить потери, нарастить свои усилия и увеличить численность именно той группировки, которая может быть применена на фронте в Украине.

Вадим Скибицкий добавил, что у России есть значительные проблемы с комплектацией своих вооруженных сил. Он уверен, что мобилизация большего количества мужчин в РФ не поможет.

"Потому что моральное состояние военнослужащих, которые ведут боевые действия, снижается, во-первых. Во-вторых, на контракт, на добровольное вступление в ряды с РФ все меньше желающих. Кроме того, началась паника среди населения больших городов, потому что никто не хочет просто так идти служить вооруженным силам, а тем более идти на войну", — заявил представитель ГУР.

Напомним, 25 августа Владимир Путин подписал указ о расширении численности ВС РФ. Личный состав российской армии будет увеличен на 137 тысяч военнослужащих. Штатное количество ВС РФ будет составлять более 2 млн, а военных — более 1 млн. Распоряжение должно вступить в силу с 1 января 2023 года.

Аналитики из Института изучения войны считают, что президент РФ пытается избежать всеобщей мобилизации в стране. Кроме того, в ISW заявили, что ВС РФ понесли значительные потери в Украине, их будет очень тяжело восполнить. Таким образом командование не сможет выполнить указ Путина.