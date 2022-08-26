Мобілізації в Росії не буде: американські аналітики розповіли про головні проблеми Путіна

В ISW заявили, що російська армія зазнала значних втрат в Україні, які їй буде дуже важко заповнити. Командування не зможе виконати указ Володимира Путіна щодо збільшення чисельності військ.

Президент РФ Володимир Путін намагається уникнути загальної мобілізації у Росії. Про це говорить його указ про збільшення чисельності Збройних сил РФ, про це сказано у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Військові РФ, як сказано у звіті, мають намір відшкодувати свої втрати від вторгнення в Україну. Їм необхідно зібрати сили, щоби продовжувати свою. Так звану "спецоперацію".

Американські аналітики пишуть, що командуванню військ РФ швидше за все не вдасться створити достатнє угруповання, щоб досягти числа 1 млн 500 тисяч солдатів, хоча Путін і наказав зробити це.

У звіті сказано, що російські війська ще раніше не змогли досягти поставленої мети за кількістю солдатів.

"Наприклад, у 2022 році до повномасштабного вторгнення в лавах ЗС налічувалося близько 850 тисяч військовослужбовців, що значно менше від номінальної кінцевої чисельності понад 1 млн осіб", — сказано у звіті.

Також там говориться, що Росія зіткнеться з великими проблемами, залучаючи нових солдатів до армії. Річ у тім, що Путін вирішив ввести в бій в Україну навчальні підрозділи, які також зазнали серйозних втрат.

Чи є надія на призов?

З іншого боку, як пишуть аналітики, РФ може з'явитися можливість залучити до армії 130 тисяч осіб під час осіннього призову. Крім того, якщо "референдуми" на окупованих територіях таки будуть проведені, Путін може захотіти включити сили так званих "ЛДНР" до складу ЗС РФ. Однак навіть у такому разі збільшення бойової могутності буде незначним.

Раніше Фокус писав, що Путін підписав указ про розширення чисельності ЗС РФ. Особовий склад російської армії буде збільшено на 137 тисяч військовослужбовців, а розпорядження має набути чинності з 1 січня 2023 року.

Також нагадаємо, що експерт спрогнозував, на які країни Путін нападе після України. На думку Тіни Хідашелі, першої жінки, яка стала міністром оборони в Грузії, поразка Путіна вирішена наперед. Він може програти вже сьогодні в Україні, якщо Захід запропонує більш активну та ґрунтовну підтримку.

Ще повідомлялося, що експерти розповіли чому санкції досі не добили економіку Росії. Журналісти пишуть, що життя багатьох росіян не змінилося. Незважаючи на зростання цін, вони підтримують дії президента Володимира Путіна.