Правнучка радянського лідера завжди відкрито висловлювала свою радикальну позицію, неодноразово критикувала війну РФ проти України та передбачала "розпад Росії".

Американську політологиню і правнучку першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова Ніну Хрущову в РФ назвали шпигункою і зрадницею Батьківщини. Про це пише російський громадський рух "Зов народа".

"Я вкрай засуджую висловлювання Ніни Хрущової, яка явно втратила зв'язок із реальністю та зраджує свою Батьківщину. Її заклики до розчленування Росії та "судити" президента Володимира Путіна є не лише антиросійськими, а й небезпечними. Я вірю в єдність Росії та її народу і засуджую будь-які спроби зруйнувати цей зв'язок", — наголосив очільник руху "Зов народа" Сергій Зайцев.

Членів руху "Зов народа" обурив майбутній виступ Ніни Хрущової в "Єльцин-центрі". Правнучка радянського лідера завжди відкрито висловлювала свою радикальну позицію і неодноразово критикувала так звану "спеціальну воєнну операцію" та передбачала "розпад Росії".

Ніна Хрущова від початку засудила війну РФ проти України, а в одному з інтерв'ю заявила, що "персонаж Путіна із молі і миші перетворили в тигра".

Раніше президент РФ Володимир Путін нагадав, що Микита Хрущов фактично подарував Україні Крим. Він зазначив, що політики не очікували, що Радянський Союз розпадеться на частини по адміністративних кордонах, які були встановлені штучно.