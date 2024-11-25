"Потеряла связь с реальностью": правнучку Хрущева обвинили в измене за призывы "расчленить" Россию

Правнучка советского лидера всегда открыто выражала свою радикальную позицию, неоднократно критиковала войну РФ против Украины и предсказывала "распад России".

Американского политолога и правнучку первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нину Хрущеву в РФ назвали шпионкой и предательницей Родины. Об этом пишет российское общественное движение "Зов народа".

"Я крайне осуждаю высказывания Нины Хрущевой, которая явно потеряла связь с реальностью и предает свою Родину. Ее призывы к расчленению России и "судить" президента Владимира Путина являются не только антироссийскими, но и опасными. Я верю в единство России и ее народа и осуждаю любые попытки разрушить эту связь", — подчеркнул глава движения "Зов народа" Сергей Зайцев.

Членов движения "Зов народа" возмутило предстоящее выступление Нины Хрущевой в "Ельцин-центре". Правнучка советского лидера всегда открыто выражала свою радикальную позицию и неоднократно критиковала так называемую "специальную военную операцию" и предсказывала "распад России".

Нина Хрущева изначально осудила войну РФ против Украины, а в одном из интервью заявила, что "персонаж Путина из моли и мыши превратили в тигра".

Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил, что Никита Хрущев фактически подарил Украине Крым. Он отметил, что политики не ожидали, что Советский Союз распадется на части по административным границам, которые были установлены искусственно.