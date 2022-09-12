В РФ сменили командующего Западным военным округом из-за провала под Харьковом, – разведка

По данным украинских разведчиков, генерал-лейтенант Бердников возглавлял округ всего две недели. Теперь решается вопрос о его дальнейшей службе в армии.

Российское военное командование отстранило от командования Романа Бердникова за провал обороны на Харьковском направлении. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование ВС РФ отстранило от командования Западным военным округом (ЗВО) генерал-лейтенанта Романа Бердникова. Сейчас решается вопрос о прохождении его дальнейшей службы. Как отмечают в разведке, он пробыл на должности недолго — ЗВО он командовал с 26 августа. Бердников пришел на замену генерал-лейтенанта Сычевого, который возглавлял Западный военный округ три недели.

Поэтому для восстановления "стойкости управления" группировки назначен командующий группировки войск "Центр" генерал-лейтенант Александр Лапин. Он возглавит ЗВО вместе со своим штабом. Пункт управления перенесут из Луганска в командный пункт Западного военного округа.

Напомним, ВСУ за выходные начали выходить на госграницу с РФ. Украинская армия освободила Изюм и Купянск — два важных города для вражеского наступления и логистики.

По данным Reuters, потеря Изюма для России — это самое тяжелое поражение для РФ с момента разгрома под Киевом.