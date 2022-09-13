Продвижение ВСУ в Харьковской области: Липцы, Глубокое и Стрелечья освобождены (видео)

Россиян выбили из более 300 населенных пунктов Харьковской области. Военные 247-го отдельного батальона теробороны гарантируют, что "русский мир" в регион не придет.

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Украинским военным удалось освободить от российских оккупантов три населенных пункта в Харьковской области — Липцы, Глубокое и Стрелечья. Об этом сообщил в Facebook 247 отдельный батальон 127 отдельной бригады сил территориальной обороны Харькова.

Все три населенных пункта находятся рядом с российской границей.

"В ходе успешной наступательной операции освобождены населенные пункты Липцы, Глубокое и Стрелка. Это наша земля. Она есть, была и будет Украиной. Никакого "русского мира" здесь не будет. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села", – отметили военные.

[ + – ] Более 300 населенных пунктов в Харьковской области вернулись под контроль Украины

Отметим, что украинские военные сегодня освободили город Волчанск Харьковской области. Военные сожгли российский флаг и убрали плакат с надписью "Мы с Россией один народ".

Контрнаступление в Харьковской области — какие успехи у ВСУ

Силы обороны продолжают освобождать от российских захватчиков Харьковскую область, уже более 300 населенных пунктов под контролем Украины, сказала в эфире единого телемарафона замминистра обороны Анна Маляр.

С 6 по 13 сентября освобождено 3,8 тыс. кв. километров территорий, почти 150 тыс. украинцев прекратили жить в оккупации. По словам Маляр, ВС РФ лишили местных жителей доступа к связи. Люди не знали, что происходит на подконтрольной Украине территории.

"Им говорили, что Украины уже нет, что в Украине уже другой президент, что Украина за ними не придет, но все наши люди стойко ждали и верили, что ВСУ придут и освободят их", — рассказала она.

Фокус ранее писал, что ВСУ во время контрнаступления в Харьковской области взяли в плен тысячи российских захватчиков, в том числе высокопоставленных офицеров армии РФ.

Россияне в боях с ВСУ под Харьковом лишились техники на 673 млн долларов. Самая дорогая утрата — комплекс РЭБ "Москва-1" почти за 60 млн долларов.

Украинские военные нашли на государственной границе с Россией "стену Яценюка" — длинный зеленый забор с колючей проволокой.