У районі Балаклії виявили залишки російського літака Су-34 з Воронежа (фото)

Літак-бомбардувальник, ймовірно, був збитий у квітні. Він належав 47-му бомбардувальному авіаполку.

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На звільнених територіях Харківської області продовжують знаходити залишки збитих російських літаків. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У районі Балаклії було виявлено залишки винищувача Су-34 з бортовим номером RF-95808/24 RED. Цей бортовий номер належить 47-му бомбардувальному авіаційному полку, що базується у Воронежі.

Повідомлення про збитий винищувач Су-34 були у квітні. Літак збили над Балаклією, а льотчикам вдалося катапультуватися. У "Мілітарному" не виключають, що тоді було збито саме знайдений зараз борт.

[ + – ] Залишки Су-34 у Балаклії

Су-34 — це російський літак-бомардувальник, який розроблявся ще у 1980-х роках. Він призначений для завдання ударів авіаційними засобами ураження по наземних цілях у тактичній та оперативній глибині. У Росії визначають Су-34 до покоління літаків 4++. Повітряне судно вимагає супроводу винищувачами.

Нагадаємо, 13 вересня українські військові збили два російські бомбардувальники Су-24 і Су-25, а також безпілотник.

8 вересня ЗСУ знищили два Су-25, вертоліт Ка-52 та Мі-24.