ЗС РФ зосередили навколо України майже 800 одиниць авіації, — Командування ВПС України

Ворог патрулює повітряний простір над Білоруссю, своєю територією та над окупованим Кримом. За добу їхня авіація здійснює близько 200 вильотів.

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Спікер Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що російські війська зосередили навколо України близько 800 літальних апаратів на 40 аеродромах. Про це він повідомив на брифінгу.

Армія Росії зосередила на аеродромах на своїй території, у Білорусі та в тимчасово окупованому Криму близько 800 літальних апаратів. Орієнтовно зосереджено 430 літаків і 340 вертольотів. Кількість авіації постійно коливається.

До того ж російські окупанти постійно патрулюють у повітряному просторі Білорусі, РФ і Криму, а також в акваторії Чорного моря.

"Противник також використовує літаки далекої та стратегічної авіації, з яких безпосередньо завдають ударів різними крилатими ракетами. Також ворог використовує літаки дальньої радіолокаційної розвідки А-50 і літаки-ретранслятори Іл-22", — розповів Ігнат.

Водночас ВКС РФ здійснюють близько 200 вильотів за добу, тоді як ВПС України роблять їх приблизно в 6 разів менше через менший авіапарк. Ворог за час вторгнення здійснив 38 000 вильотів.

Нагадаємо, ЗСУ знайшли частину комплексу РЕБ із Су-30СМ — "Регата", яка створює перешкоди для радарів. Також у районі Балаклії виявили залишки літака-бомбардувальника Су-34 з Воронезького авіаполку.