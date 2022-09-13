Трофей для вивчення. ЗСУ захопили частину комплексу радіоелектронної боротьби із Су-30СМ (фото)

На винищувачах РФ використовується комплекс "Хітіна-У", який може дурити ворожі радари та ракети. Українські військові виявили одну з трьох його частин.

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У ході контрнаступу української армії в Харківській області військові захопили величезну кількість трофейної техніки. Серед них був цінний екземпляр для промислової розвідки — частина радіоелектронного комплексу "Регата". Про це повідомляє The War Zone.

У Харківській області виявили залишки російського винищувача Су-30СМ із серійним номером RF-81773. Його збили десь у районі Ізюма. Після звільнення регіону від ЗС РФ знайшли залишки. Частина РЕБ "Регата" збереглася в непоганому стані.

[ + – ] Виявлені залишки "Регати"

"Регата" — це частина російського радіоелектронного комплексу "Хібіна-У". Весь комплекс складається з таких модулів:

РТУ 518-ПСМ "Регата"

МОУ-СМ

РТУ 518-ЛСМ1

[ + – ] Склад комплексу "Хібіна-У"

Комплекс призначений для створення перешкод ворожим радарам чи ракетам. "Хібіна-У" може вказувати хибну позицію літака в повітрі. "Регата", зі свого боку, створює активні перешкоди для того, щоб ракети не могли навестися на повітряне судно.

Автори припускають, що за час повномасштабного вторгнення Україна, найімовірніше, змогла добути решту комплексу "Хібіна-У". Вони є цінністю в промисловій розвідці. Напевно, знахідкою зацікавляться й у Штатах.

Нагадаємо, Сили спецоперацій ЗСУ захопили нову протитанкову міну ПТКМ-1Р, яка спрацьовує на вібрацію від бронетехніки.

За даними Forbes, ЗС РФ втратили техніки на 700 млн доларів під час контрнаступу ЗСУ.