Сили спецоперацій захопили нову протитанкову міну РФ: як вона працює (фото)

ПТКМ-1Р спрацьовує від вібрації, яка походить від бронетехніки. Частина, що уражає, вистрілює повітря та вибухає у верхній пів сфері танка.

Українські Сили спеціальних операцій захопили нову протитанкову міну ПТКМ-1Р. Про це повідомляє пресслужба ССО у фейсбуці.

Під час контрнаступу на Харківському напрямку бійці ССО захопили сучасні російські засоби інженерного озброєння — ПТКМ-1Р — протитанкові міни. Російські війська застосовували їх проти бронетехніки українських підрозділів Сил оборони України.

[ + – ] ССО захопили нову протитанкову міну РФ

ПТКМ-1Р вражає верхню пів сферу бронетехніки, коли вона проходить поряд із місцем встановлення міни. Комплекс складається з транспортно-пускового контейнера та бойового елемента вагою 20 кг. Встановлюють міну вручну.

Як пише "Мілітарний", транспортно-пусковий контейнер складається з:

пристрою з 8 відкидними ніжками

підривного пристрою

джерела живлення

поворотна платформа з електроредуктором. На ній встановлюють 4 відкидні акустичні датчики, поршень і заряд.

[ + – ] Схема роботи протитанкової міни

Спрацьовує міна на вібрації від руху техніки. У ній є сейсмічний датчик цілі. Бойовий елемент складається з корпусу, заряду, детонаційного розподільника й облицьовування. Імпульсні реактивні двигуни закріплені під кутом. Міна спрацьовує на лінійно-круговій дистанції до 50 метрів. Рівень бронепробиття становить не менше 70 мм.

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