Перетворює гаубицю на снайперську гвинтівку: чим хороші снаряди Excalibur, які є в ЗСУ

Керованість снарядів дозволяє знищити російський танк Т-72 з одного пострілу з імовірністю 93,7%. Українська армія отримала можливість бити на базі ворога, обираючи навіть конкретне приміщення в будівлі.

Пентагон почав постачати українській армії високоточні керовані снаряди Excalibur. Їхня точність буквально перетворює артилерійську зброю на снайперську гвинтівку. Про це пише історик Кріс Оуен.

У мережі з'явилися відео застосування українськими високоточними військовими снарядами M982 Excalibur разом із портативним індуктивним артилерійським підривником (EPIAFS) для програмування снарядів.

Excalibur — це шведсько-американська розробка 155-мм артилерійського снаряда, який підходить до цілої низки стандартних артилерійських систем НАТО. Ним керують за допомогою GPS, використовуючи керма, що складаються від вершини балістичної дуги до цілі. Як пише Оуен, боєприпас має дуже високу точність. Його ймовірне кругове відхилення складає лише 5 метрів, випробування показували навіть 1,6 метра.

[ + – ] М982 "Екскалібур" перетворює гаубиці на снайперські гвинтівки

"Фактично він перетворює 155-мм гаубиці на великокаліберні снайперські гвинтівки, здатні вражати поодинокі цілі за десятки кілометрів", — пише експерт.

Що означає кругове ймовірне відхилення (КЙВ)?

Кругове ймовірне відхилення — це коло, в межах якого снаряд потраплятиме в 50% випадків. Ще 47% снарядів потраплятиме в коло вдвічі більше, ніж перше. Решта припаде на ще більше коло.

У випадку Excalibur це означає, що кожен другий снаряд потрапить у перше 5-метрове коло, 43,7% потрапить у друге 10-метрове коло, і лише 0,2% снарядів потраплять у коло радіусом 15 метрів.

[ + – ] Найменше коло — 5 м, а найбільше — 15. В останнє потрапить лише 0,2% снарядів

Як заявляє виробник Raytheon, знадобиться до 10 звичайних снарядів, щоб досягти точності одного Excalibur.

Якою є ймовірність знищення російського танка Т-72?

Висока точність боєприпаса Excalibur дозволяє знищувати російський танк із й і йогомовірністю 93,7%. Довжина корпусу Т-72 становить 6,95 метра та 3,59 метра завширшки. Танк ідеально поміщається в це 5-метрове кільце відхилення.

[ + – ] Т-72 буде знищено з 93,7% і вимовірністю

При цьому історик зазначає, що якщо снаряд потрапляє у верхню проєкцію танка, це кінець гри для нього. Екіпаж не матиме шансу вижити, бо зверху прилетить 22-кг фугасної вибухівки зі швидкістю падіння в кілька сотень метрів за секунду. При цьому випробування США показували, що навіть розрив снаряда за 30 метрів від танка може завдати серйозної шкоди. 50% техніки було виведено з ладу й стільки ж імітованого особового складу було вбито або поранено.

"Точність "Екскалібура" дозволяє українцям перейти від націлення на скупчення російських танків до "відправлення снарядів" безпосередньо на самі танки. Або вони можуть перейти від націлювання на будинки до націлення на окремі приміщення в цих будинках", —резюмує Оуен.

Гаубиця М777 здатна стріляти таким снарядом на дальність до 40 км, "Цезар" або "Краб" — до 50 км. Це дозволить ЗСУ покрити величезну протяжність фронту можливістю завдавати високоточних ударів по російських позиціях.

Нагадаємо, Пентагон постачає в Україну високоточні снаряди Excalibur на 56,7 млн доларів.

Раніше військовий експерт Томас Тейнер припустив, чим ЗСУ змогли уразити переправу військ РФ — "Екскалібур", HIMARS або Vulcano.