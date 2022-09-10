Превращает гаубицу в снайперскую винтовку: чем хороши снаряды Excalibur, которые есть в ВСУ

Управляемость снарядов позволяет уничтожить российский танк Т-72 с одного выстрела с вероятностью в 93,7%. Украинская армия получила возможность бить по базе врага, выбирая даже конкретное помещение в здании.

Пентагон начал поставлять украинской армии высокоточные управляемые снаряды Excalibur. Их точность буквально превращает артиллерийское орудие в снайперскую винтовку. Об этом пишет историк Крис Оуэн.

В сети появились видео применения украинскими военными высокоточными снарядами M982 Excalibur вместе с портативным индуктивным артиллерийским подрывником (EPIAFS) для программирования снарядов.

Excalibur — это шведско-американская разработка 155-мм артиллерийского снаряда, который подходит к целому ряду стандартных артиллерийских систем НАТО. Он управляется при помощи GPS, используя складываемые рули от вершины баллистической дуги к цели. Как пишет Оуэн, боеприпас имеет крайне высокую точность. Его вероятное круговое отклонение составляет всего 5 метров, испытания показывали даже 1,6 метра.

[ + – ] М982 "Экскалибур" превращает гаубицы в снайперские винтовки

"Фактически он превращает 155-мм гаубицы на крупнокалиберные снайперские винтовки, способные поражать поодинокие цели на десятках километров", — пишет эксперт.

Что означает круговая вероятность отклонения (КВО)?

Круговая вероятность отклонения — это круг, в границах которого снаряд будет попадать в 50% случаев. Еще 47% снарядов будет попадать в круг в два раза больший, чем первый. Остальные придутся на еще больший круг.

В случае Excalibur это означает, что каждый второй снаряд попадет в первый 5-метровый круг, 43,7% попадут во второй 10-ти метровый круг и только 0,2% снарядов попадут в круг радиусом 15 метров.

[ + – ] Наименьший круг - 5 м, а наибольший - 15. В последний попадет только 0,2% снарядов

Как заявляет производитель Raytheon, понадобится до 10 обычных снарядов, чтобы достичь точности одного Excalibur.

Какова вероятность уничтожения российского танка Т-72?

Высокая точность боеприпаса Excalibur позволяет уничтожать российский танк с вероятностью в 93,7%. Длина корпуса Т-72 составляет 6,95 метра и 3,59 метра в ширину. Танк идеально помещается в это 5-метровое кольцо отклонения.

[ + – ] Т-72 будет уничтожен с 93,7% вероятностью

При этом историк отмечает, что если снаряд попадает в верхнюю проекцию танка, то это конец игры для него. У экипажа не будет шанса выжить так как сверху прилетит 22-кг фугасной взрывчатки со скоростью падения в несколько сотен метров в секунду. При этом испытания США показывали, что даже разрыв снаряда в 30 метрах от танка может нанести серьезный урон. 50% техники были выведены из строя и столько же имитированного личного состава были убиты или ранены.

"Точность "Экскалибура" позволяет украинцам перейти от таргетинга на скопление российских танков к "отправке снарядов" непосредственно на сами танки. Или они могут перейти от нацеливания на здания к нацелению на отдельные помещения в этих зданиях", — резюмирует Оуэн.

Гаубица М777 способна стрелять таким снарядом на дальность до 40 км, "Цезарь" или "Краб" — до 50 км. Это позволит ВСУ покрыть огромную протяженность фронта возможностью наносить высокоточные удары по российским позициям.

Напомним, Пентагон поставляет в Украину высокоточные снаряды Excalibur на 56,7 млн долларов.

Ранее военный эксперт Томас Тейнер предположил, чем ВСУ смогли поразить переправу войск РФ — "Экскалибуром", HIMARS или Vulcano.