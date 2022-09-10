Силы спецопераций захватили новейшую противотанковую мину РФ: как она работает (фото)
ПТКМ-1Р срабатывает от вибрации, которая исходит от бронетехники. Поражающая часть выстреливает в воздух и взрывается в верхней полусфере танка.
Украинские Силы специальных операций захватили новейшую противотанковую мину ПТКМ-1Р. Об этом сообщает пресс-служба ССО в Фейсбуке.
Во время контрнаступления на Харьковском направлении бойцы ССО захватили современные российские средства инженерного вооружения — ПТКМ-1Р — это противотанковые мины. Российские войска их применяли против бронетехники украинских подразделений Сил обороны Украины.
ПТКМ-1Р поражает верхнюю полусфера бронетехники, когда она проходит рядом с местом установки мины. Комплекс состоит из транспортном-пускового контейнера и боевого элемента весом в 20 кг. Устанавливают мину вручную.
Как пишет "Милитарный", транспортно-пусковой контейнер состоит из:
- устройства с 8 откидными ножками
- подрывного устройства
- источника питания
- поворотной платформы с электроредуктором. На ней устанавливается 4 откидные акустические датчика, поршень и заряд
Срабатывает мина на вибрации от движения техники. В ней есть сейсмический датчик цели. Боевой элемент состоит из корпуса, заряда, детонационного распределителя и облицовывания. Импульсные реактивные двигатели закреплены под углом. Мина срабатывает на линейно-круговой дистанции до 50 метров. Уровень бронепробитися составляет не менее 70 мм.
Напомним, управляемые снаряды Excalibur превращают украинские гаубицы в крупнокалиберные снайперские винтовки.
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