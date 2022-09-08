ВСУ захватили новейшую модернизацию САУ Мста-СМ2 в ходе наступления на Харьковщине (видео)

Модернизация поступила в серию 10 лет назад. Установку оснастили новой системой управления огнем и цифровой системой наведения.

В ходе наступательных действий украинской армии в Харьковской области бойцы ВСУ захватили новейшую модификацию российской САУ Мста-СМ2. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.

Бойцы захватили 152-мм самоходную артустановку. Как заявляют аналитики, техника была получена в ходе контрнаступлении в Харьковской области. Мста-СМ2 — это самая последняя модификация САУ Мста-С.

Мста-СМ2 получила автоматическую систему управления огнем, большую скорострельность и возможность цифрового наведения. Ее начали изготавливать в 2021 году. Кроме новых систем она получила другое орудие 2А64М2 вместо 2А64. Заявленная скорострельность составляет 10 выстрелов в минуту, а не 7-8 как у базовой Мсты. При этом дальность стрельбы не изменилась.

Также заявляется, что в САУ реализовали функцию одновременного огневого налета, которая позволяет поражать одну цель сразу несколькими снарядами из одной установки.

Напомним, 7 сентября ВСУ отобрали у российских войск захваченный ранее БТР-4Е. Бойцы украинской армии потеряли его в первые месяцы наступления.

Также сообщалось, что французские БТРы VAB помогают бойцам ВСУ при контрнаступлении на Херсонщине.