Францзуские БТРы VAB помогают бойцам ВСУ при контрнаступлении на Херсонщине (видео)

О поставках "значительного количества" бронетранспортеров заявлял министр обороны Франции Лекорню в конце июня.

Вооруженные силы Украины используют французские бронетранспортеры VAB в ходе контрнаступательных действий. Об этом сообщается в блоге MilitaryLand.net.

На видео попали украинские военные, которые попали под обстрел российских войск. Предположительно, видео заснято в ходе контрнаступления в Херсонской области. На кадрах видно, что бойцы ВСУ передвигались на французских БТР VAB с символами распознавания.

Как пишет "Милитарный", об использовании бронетранспортеров из Франции стало известно еще в конце июля. А анонс передачи БТРов был в июне.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил, что Украина получит "значительное количество" БТР и других французских машин. Украинские военные нуждаются в бронетехнике для передвижения в районе боевых действий.

На вооружении французской армии находится около 4000 БТР VAB различных модификаций. Французские БТРы разработаны компаниями Renault и Saviem. Их производят с 1976 года. В десантное отделение может разместится до 10 военных. Бронирование БТРа способно защитить от пуль калибра 7,62 мм.

Напомним, 28 июня Франция заявила о передаче Украине БТР VAB и партии САУ "Цезарь". В конце июля французские бронетранспортеры впервые попали на видео в Украине.