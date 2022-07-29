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Французькі БТРи VAB засвітилися в Україні (відео)

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бтр vab у зсу
Бійці ЗСУ на БТР VAB

Раніше міністр Збройних сил Франції Себастьєн Лекорню анонсував постачання "значної кількості" бронетранспортерів.

Українські військові показали французькі бронетранспортери VAB. Про це повідомляється у блозі Ukraine Weapons Tracker.

Французькі БТРи помічені із кулеметами АА-52 калібром 7.62х51 мм. Раніше у Франції анонсували передачу "значної кількості" бронетранспортерів. Офіційно про прибуття БТР ще не повідомлялося, цілком ймовірно, що відео записано десь в іншій країні, де бійці навчаються.

Що відомо про БТР VAB?

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Бронетранспортер VAB розроблений компаніями Renault та Saviem на замовлення французької армії. Знаходяться у виробництві з 1976 року. За цей час випущено понад 5000 машин у різних варіантах. Існує у різних варіаціях, починаючи з 20-мм зброєю, закінчуючи у варіанті з 120-мм мінометом. У десантному відділенні може розміститись до 10 військових. Основні характеристики:

  • бронювання — захист від 7,62 мм бронебійних куль
  • двигун — 300 к.с.
  • швидкість — по шосе 110 км/год, 8 км/год по воді
  • маса — 13,8 тонни
французькі vab
Десантне відділення БТР

Нагадаємо, про передачу VAB та нову партію Caesar повідомив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню.

10 червня Франція анонсувала передачу Україні САУ Caesar, які добре себе показали у боях.