Французькі БТРи VAB засвітилися в Україні (відео)

Раніше міністр Збройних сил Франції Себастьєн Лекорню анонсував постачання "значної кількості" бронетранспортерів.

Українські військові показали французькі бронетранспортери VAB. Про це повідомляється у блозі Ukraine Weapons Tracker.

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Французькі БТРи помічені із кулеметами АА-52 калібром 7.62х51 мм. Раніше у Франції анонсували передачу "значної кількості" бронетранспортерів. Офіційно про прибуття БТР ще не повідомлялося, цілком ймовірно, що відео записано десь в іншій країні, де бійці навчаються.

Що відомо про БТР VAB?

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Бронетранспортер VAB розроблений компаніями Renault та Saviem на замовлення французької армії. Знаходяться у виробництві з 1976 року. За цей час випущено понад 5000 машин у різних варіантах. Існує у різних варіаціях, починаючи з 20-мм зброєю, закінчуючи у варіанті з 120-мм мінометом. У десантному відділенні може розміститись до 10 військових. Основні характеристики:

бронювання — захист від 7,62 мм бронебійних куль

двигун — 300 к.с.

швидкість — по шосе 110 км/год, 8 км/год по воді

маса — 13,8 тонни

[ + – ] Десантне відділення БТР

Нагадаємо, про передачу VAB та нову партію Caesar повідомив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню.

10 червня Франція анонсувала передачу Україні САУ Caesar, які добре себе показали у боях.