Франція передасть Україні нову партію САУ Caesar, які добре зарекомендували себе в боях

За даними французьких ЗМІ, гаубиці, які чудово показали себе під час боїв на Донбасі, відправлять до України найближчими тижнями.

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Президент Франції Емманюель Макрон 9 червня під час телефонної розмови розпитав українського колегу Володимира Зеленського про його потреби у військовій техніці, політичній та фінансовій підтримці, а також гуманітарній допомозі. Про це повідомила пресслужба Єлисейського палацу. Макрон запевнив Зеленського, що Франція готова й надалі надавати допомогу Україні, постачаючи, зокрема, важке озброєння.

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За даними радіостанції Europe 1, йдеться про шість самохідних артилерійських установок Caesar. Офіційне оголошення про це очікують під час візиту Емманюеля Макрона до Києва, який може відбуватися до кінця червня.

Радіостанція зазначає, що постачання Caesar в Україну обговорювали в Києві минулого тижня, коли в Україну приїжджала новий міністр закордонних справ Катрін Колонна.

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Цю зброю вже використовують на Донеччині. Поки Франція надала Україні шість гармат Caesar, вони прибули до України наприкінці квітня.

"І все ж таки, якщо порівняти з тим, що постачають інші країни, такі як США або Великобританія, зусилля Франції зосереджені на невеликих обсягах", — наголошує Europe 1.

За даними радіостанції, однією з причин є те, що французька армія мала всього 76 таких артилерійських установок. Виготовлення нових займе близько року. Але головна причина, на думку низки військових джерел, — політичний опір.

"З одного боку, Емманюель Макрон не хоче здаватися войовничим в очах росіян. З іншого боку, хоче показати, що роль Франції не обмежується гуманітарною допомогою, доставкою пожежних машин чи відправкою жандармів для розслідування воєнних злочинів", — зазначає Europe 1.

Що таке САУ Caesar

САУ Caesar — 155-мм гармата, яку виробляють у Франції з 2007 року. Швидкострільність САУ — 6 пострілів за хвилину, боєкомплект складає 18 снарядів. Установка здатна вражати цілі на відстані до 40 км.

Днями журналістам уперше показали роботу французьких САУ по російських цілях у російсько-українській війні. Розрахунок вів стрільбу по накопиченню військ РФ та живої сили.

Глава французького МЗС Катрін Колона на брифінгу, який проходив 30 травня в Києві, заявила, що нову партію самохідних гаубиць Caesar Франція поставить у найближчі тижні.