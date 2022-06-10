Франция передаст Украине новую партию САУ Caesar, хорошо зарекомендовавших себя в боях

По данным французских СМИ, гаубицы, которые отлично показали себя во время боев на Донбассе, отправят в Украину в ближайшие недели.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон 9 июня во время телефонного разговора расспросил украинского коллегу Владимира Зеленского о его потребностях в военной технике, политической и финансовой поддержке, а также гуманитарной помощи. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца. Макрон заверил Зеленского, что Франция готова и в дальнейшем оказывать помощь Украине, поставляя в том числе тяжелое вооружение.

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По данным радиостанции Europe 1, речь идет о шести самоходных артиллерийских установках Caesar. Официальное объявление об этом ожидается во время визита Эммануэля Макрона в Киев, который может пройти до конца июня.

Радиостанция отмечает, что поставки Caesar в Украину обсуждались в Киеве на прошлой неделе, когда в Украину приезжала новый министр иностранных дел Катрин Колонна.

[ + – ] Первая партия САУ прибыла в Украину в апреле, их используют в боях на Донбассе

Это оружие уже используется на Донбассе. Пока Франция предоставила Украине шесть орудий Caesar, они прибыли в Украину в конце апреля.

"И все же, по сравнению с тем, что поставляют другие страны, такие как США или Великобритания, усилия Франции сосредоточены на небольших объемах", — подчеркивает Europe 1.

По данным радиостанции, одной из причин является то, что у французской армии было всего 76 таких артиллерийских установок. Изготовление новых займет около года. Но главная причина, по мнению ряда военных источников, — политическое сопротивление.

"С одной стороны, Эммануэль Макрон не хочет казаться воинственным в глазах россиян. С другой, хочет показать, что роль Франции не ограничивается гуманитарной помощью, доставкой пожарных машин или отправкой жандармов для расследования военных преступлений", — отмечает Europe 1.

Что такое САУ Caesar

САУ Caesar — 155-мм пушка, которую производят во Франции с 2007 года. Скорострельность САУ — 6 выстрелов в минуту, боекомплект составляет 18 снарядов. Установка способна поражать цели на расстоянии до 40 км.

На днях журналистам впервые показали работу французских САУ по российским целям в российско-украинской войне. Расчет вел стрельбу по скоплению войск РФ и живой силы.

Глава французского МИД Катрин Колонна на брифинге, который проходил 30 мая в Киеве, заявила, что новую партию самоходных гаубиц Caesar Франция поставит в ближайшие недели.