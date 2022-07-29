Французские БТРы VAB засветились в Украине (видео)

Ранее министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню анонсировал поставку "значительного числа" бронетранспортеров.

Украинские военные показали французские бронетранспортеры VAB. Об этом сообщается в блоге Ukraine Weapons Tracker.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Французские БТРы замечены с пулеметами АА-52 калибром 7.62х51 мм. Ранее во Франции анонсировали передачу "значительного количества" бронетранспортеров. Официально о прибытии БТР еще не сообщалось, не исключено, что видео записано где-то в другой стране, где бойцы проходят обучение.

Что известно о БТР VAB?

Важно

HIMARS, PzH 2000, Javelin. ТОП-10 западного оружия в украинской армии

Бронетранспортер VAB разработан компаниями Renault и Saviem по заказу французской армии. Находятся в производстве с 1976 года. За это время было выпущено свыше 5000 машин в различных вариантах. Существует в различных вариантах, начиная с 20-мм орудием, заканчивая в варианте с 120-мм миномете. В десантном отделении может разместиться до 10 военных. Основные характеристики:

бронирование — защита от 7,62 мм бронебойных пуль

двигатель — 300 л.с.

скорость — по шоссе 110 км/ч, 8 км/ч по воде

масса — 13,8 тонны

[ + – ] Десантное отделение БТР

Напомним, о передаче VAB и новой партии Caesar сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

10 июня Франция анонсировала передачу Украине САУ Caesar, которые хорошо себя показали в боях.