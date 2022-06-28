Франция передаст Украине еще партию САУ "Цезарь", БТРы VAB и ракеты Exocet

Как заявил министр вооруженных сил Себастьен Лекорню, они должны помочь украинской армии выстоять, поэтому оборонная промышленность должна перейти на военное время.

Франция планирует повысить количество военной помощи Украине. Новые поставки будут включать БТРы VTB, САУ "Цезарь", и возможно, противокорабельные ракеты. Об этом сообщает CNN.

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Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что в Украину поставят "значительное количество" БТРов VAB.

"Чтобы быстро передвигаться в районах, находящихся под обстрелом противника, армиям нужна бронетехника", — сказал Себастьен Лекорню.

При этом он не назвал дат, когда БТРы поступят в Украину. Также рассматривается возможность поставок противокорабельных ракет Exocet. Министр подтвердил передачу еще шести "Цезарей" для украинской армии, которых сейчас есть 12.

При этом Лекорню просит оборонную промышленность перейти на военное время, чтобы помочь выстоять Украине.

[ + – ] БТР VAB в противотанковом варианте

VAB — это французский колесный бронетранспортер и машина поддержки. Разработан в 1970-х годах компаниями Saviem и Renault. Поступил на вооружение в 1976 году. Корпус БТР защищен от попадания бронебойных пуль калибром 7,62-мм. В десантном отделении может разместиться до 10 бойцов десанта.

Всего изготовлено около 5000 БТР VAB в различных модификациях.

Напомним, 10 июня Франция анонсировала передачу Украине САУ Caesar, которые хорошо себя показали в боях.

5 мая президент Франции Макрон заявил, что они увеличат помощь Украине до 2 млрд долларов.