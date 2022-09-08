Французькі БТРи VAB допомагають бійцям ЗСУ в процесі контрнаступу на Херсонщині (відео)

Про постачання "значної кількості" бронетранспортерів заявляв міністр оборони Франції Лекорню наприкінці червня.

Збройні сили України використовують французькі бронетранспортери VAB у процесі контрнаступальних дій. Про це повідомляється у блозі MilitaryLand.net.

На відео потрапили українські військові, котрі потрапили під обстріл російських військ. Імовірно, відео знято під час контрнаступу в Херсонській області. На кадрах видно, що бійці ЗСУ пересувалися на французьких БТР VAB із символами розпізнавання.

Як пише "Мілітарний", про використання бронетранспортерів із Франції стало відомо ще наприкінці липня. А анонс передавання БТРів був у червні.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що Україна отримає "значну кількість" БТР та інших французьких машин. Українські військові потребують бронетехніки для пересування у районі бойових дій.

На озброєнні французької армії розташовано майже 4 000 БТР VAB різних модифікацій. Французькі БТРи розроблені компаніями Renault та Saviem. Їх виробляють із 1976 року. У десантне відділення може розміститись до 10 військових. Бронювання БТР здатне захистити від куль калібру 7,62 мм.

Нагадаємо, 28 червня Франція заявила про передавання Україні БТР VAB та партії САУ "Цезар". Наприкінці липня французькі бронетранспортери вперше потрапили на відео в Україні.