Вернулся домой: бойцы ВСУ забрали у россиян захваченный БТР-4Е (фото)

Бойцы ВСУ потеряли бронетранспортер в первые месяцы войны, однако сейчас его удалось вернуть в армию.

Украинские военные вернули БТР-4Е, который ранее был захвачен российскими войсками. Об этом сообщается в телеграм-канале "Тиск".

На первых этапах вторжения РФ в Украину, оккупанты захватили БТР-4Е украинского производства. Теперь же бойцы ВСУ вернули "трофей" под свой контроль. Фотографию выложил один из основателей телеграм-канала, который ныне воюет на фронте. Отмечается, что бронетранспортер захватили у 92-й бригады ВСУ.

БТР-4Е — это бронетранспортер, предназначенный для транспортировки личного состава и огневой поддержки в бою. БТР-4Е стал плавающим, чего нет у базовой версии БТР-4. До 24 февраля разрабатывался и производился Харьковским конструкторским бюро машиностроения имени Морозова.

Напомним, в ноябре 2021 Харьковский бронетанковый завод освивал ремонт БТР-4Е. Работники предприятия проходили обучение для возможности в дальнейшем проводить модернизацию БТРа.

Также сообщалось, что ВСУ впервые примут участие в учениях Combined Resolve в Германии на БТР-4Е.