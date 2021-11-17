Харьковский бронетанковый завод осваивает ремонт БТР-4Е (фото)

На предприятии планируют не только ремонтировать бронетранспортеры, но и производить модернизацию. Сейчас работники завода проходят обучение.

На Харьковском бронетанковом заводе, который входит в состав "Укроборонпрома" начали освоение ремонта БТР-4Е. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

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Сообщается, что на предприятии подготавливают производство к тому, чтобы там можно было не только ремонтировать, но и модернизировать БТР-4Е и его модификации.

Фото: Укроборонпром

На данный момент проводится обучение работников завода, а первый БТР уже стоит в цехах завода.

"Это даст возможность обеспечить нужды ВСУ и Национальной гвардии Украины в восстановлении такой техники, а также увеличит профиль заказов предприятия", — заявил гендиректор завода Герман Сметанин.

БТР-4Е — это бронетранспортер, предназначенный для транспортировки личного состава и огневой поддержки в бою. БТР-4Е стал плавающим, чего нет у базовой версии БТР-4. Разрабатывается и производится бронетранспротер Харьковским конструкторским бюро машиностроения имени Морозова.

Фото: Укроборонпром

Напомним, Житомирский бронетанковый завод освоил производство корпусов для БТР-4Е.

В августе Фокус сообщал, что БТР-4 получил обновленный "пиксель" с менее насыщенными цветами. В июне военные провели успешные водные испытания БТР-4Е.