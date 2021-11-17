Харківський бронетанковий завод освоює ремонт БТР-4Е (фото)

На підприємстві планують не лише ремонтувати бронетранспортери, а й модернізувати. Наразі працівники заводу проходять навчання.

На Харківському бронетанковому заводі, що входить до складу "Укроборонпрому", почали освоєння ремонту БТР-4Е. Про це повідомляє пресслужба держконцерну.

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Повідомляється, що на підприємстві готують виробництво до того, щоб там можна було не лише ремонтувати, а й модернізувати БТР-4Є та його модифікацію.

Фото: Укроборонпром

Наразі проводиться навчання працівників заводу, а перший БТР уже стоїть у цехах заводу.

"Це дасть можливість забезпечити потреби ЗСУ та Національної гвардії України у відновленні такої техніки, а також збільшить профіль замовлень підприємства", — заявив гендиректор заводу Герман Сметанін.

БТР-4Е — це бронетранспортер, призначений для транспортування особового складу та вогневої підтримки у бою. БТР-4Е вміє плавати, чого немає в базової версії БТР-4. Розробляється та виготовляється бронетранспортер Харківським конструкторським бюро машинобудування імені Морозова.

Фото: Укроборонпром

Нагадаємо, Житомирський бронетанковий завод освоїв виробництво корпусів для БТР-4Е.

У серпні Фокус повідомляв, що БТР-4 отримав оновлений "піксель" із менш насиченими кольорами. У червні військові провели успішні водні випробування БТР-4Е.