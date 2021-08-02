Українські БТР отримали нове забарвлення: що змінилося (фото)

Оновлений "піксель" отримав менш насичені кольори і більше плям по всій площі бронетранспортера.

Українські БТР-4 отримали нове забарвлення — це видозмінений камуфляж "піксель". Нове забарвлення показали журналісти Defense Express.

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Замість кількох великих червоно-коричневих і чорних пікселів на зеленому фоні, тепер буде інший відтінок і більша кількість зменшених пікселів.

Тепер основні відтінки — пісочний і полинові. Вони стали меншими за розміром, але їх стало більше на всій площі БТР.

У виданні зазначають, що в польових умовах попередня схема розмальовки досить швидко вицвітала, зливаючись з базовим зеленим кольором.

[ + – ] БТР-4 в новому забарвленні Фото: Defense Express [ + – ] БТР-4 в старому забарвленні Фото: Вiкiпедiя

Нагадаємо, у червні українські моряки провели успішні випробовування БРТ-4Е, подолавши водні випробування. Зазначимо, що в Україні також розробляють антиматеріальні снайперські гармати 23 і 30-мм. Вони будуть здатні пробивати в лоб БТРи.