Українські БТР отримали нове забарвлення: що змінилося (фото)
Оновлений "піксель" отримав менш насичені кольори і більше плям по всій площі бронетранспортера.
Українські БТР-4 отримали нове забарвлення — це видозмінений камуфляж "піксель". Нове забарвлення показали журналісти Defense Express.
Замість кількох великих червоно-коричневих і чорних пікселів на зеленому фоні, тепер буде інший відтінок і більша кількість зменшених пікселів.
Тепер основні відтінки — пісочний і полинові. Вони стали меншими за розміром, але їх стало більше на всій площі БТР.
У виданні зазначають, що в польових умовах попередня схема розмальовки досить швидко вицвітала, зливаючись з базовим зеленим кольором.
Нагадаємо, у червні українські моряки провели успішні випробовування БРТ-4Е, подолавши водні випробування. Зазначимо, що в Україні також розробляють антиматеріальні снайперські гармати 23 і 30-мм. Вони будуть здатні пробивати в лоб БТРи.