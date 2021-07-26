Проб'є в лоб БТР. В Україні розробляють 23 і 30-мм антиматеріальні снайперські гармати

Особливість піхотних гармат буде в тому, що вже на відстані 700 метрів звук її пострілу не буде чутно, але при цьому дальність стрільби буде перевищувати 4 км.

Дочірнє підприємство "Завод Маяк", "Маяк перспектива", веде розробку піхотних гармат 23 і 30 мм для української армії. Про це розповів директор підприємства Олександр Гордєєв виданню Defense Express.

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За словами Гордєєва, розроблювані снайперські гармати по своїй суті є продовженням "Нічного хижака", який створювався для знищення обʼєктів противника на кшталт бронетехніки й укріплень.

Розробки є досить перспективними через специфіку їхнього використання. Адже 30-мм гармата є основним озброєнням БМП-2, БТР-3 і БТР-4. Ворог у першу чергу буде шукати бронетехніку, коли прозвучать постріли з 30-мм гармати.

За рахунок "балістичного холодильника" звук пострілу не буде чутно вже на відстані в 700 метрів при ефективній дальності стрільби в 4 км.

[ + – ] Теплова сигнатура балістичного холодильника в "Нічного хижака" Фото: Defense Express

Наразі точні характеристики нової зброї не розголошуються. Відомо лише, що у 30-мм варіанта дальність стрільби буде перевищувати 4 км, а його потужності буде вистачати для пробиття в лоб БМП або БТР. Також оператор гармати буде сидіти не за нею, а поруч із нею.

Нагадаємо, на початку липня протестували антиматеріальна гвинтівку "Нічний хижак". 17 березня ВСУ випробували українську гвинтівку "Нічний хижак", що стріляє на 4 км. Відзначимо, що на держвипробування виходить гвинтівка Monomakh, здатна стріляти на 2 км.

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