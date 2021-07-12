"Піхотна гармата": в Україні випробовують нову снайперську гвинтівку (фото, відео)

У стрільбах взяв участь Герой України, ексротний 72 бригади ЗСУ Василь Тарасюк, який високо оцінив можливості зброї.

На заводі "Маяк" проходять випробування нової снайперської гвинтівки "Нічний хижак". У них взяв участь Герой України Василь Тарасюк. Про це пише АрміяInform.

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Гвинтівка калібром 14,5 мм вистрілює кулю з початковою швидкістю в 1050 метрів yf секунду. За словами гендиректора "Маяка" Олександра Гордєєва, для того, щоб пристрілятися до "Нічного хижака", потрібно спершу провести постріли на дистанції в 50 метрів. І потрапити в коло діаметром 20 мм.

"Після такої вправи приходить розуміння того, що собою являє "Нічний хижак" і як з нього потім стріляти в польових умовах", — розповів Гордєєв.

На думку ексротного 72 бригади ЗСУ Героя України Василя Тарасюка, зброя викликає дуже приємні емоції після пострілу. Висока точність гвинтівки дозволяє знищувати ворожі укріплення і живу силу ворога.

[ + – ] "Нічний хижак" Фото: АрміяInform

"На мій погляд, це дуже крута розробка. Її нам дуже не вистачало під час боїв за Авдіївку. Для знищення ворожих позицій і техніки використовували артилерію різних калібрів, така зброя має великі габарити, гучний постріл, для обладнання позицій необхідно докладати великих зусиль, що призводить до небажаних наслідків, зокрема демаскування позиції", — ділиться враженнями після стрілянини Тарасюк.

Він також додав, що "Нічний хижак" не має проблем з демаскуванням позицій за рахунок полумʼягасника.

Тарас Василюк — учасник російсько-української війни. Позивний "Тайфун". Воював на териконах Докучаєвська, був одним з тих, хто підняв українських прапор над позицією "Алмаз" в Авдіївці. Там він отримав три уламкові поранення і 4 контузії. Усього отримав три поранення: взимку 2017, восени 2017 і у квітні 2017 року. Нині він працює в концерні "Укроборонпром".

Нагадаємо, 17 березня ЗСУ випробували українську гвинтівку "Нічний хижак", що стріляє на 4 км. Зазначимо, що на держвипробування виходить гвинтівка Monomakh, здатна стріляти на 2 км.