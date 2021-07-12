"Пехотная пушка": в Украине тестируют новую снайперскую винтовку (фото, видео)

В стрельбах принял участие Герой Украины, экс-ротный 72 бригады ВСУ Василий Тарасюк, который высоко оценил возможности оружия.

На заводе "Маяк" проходят испытания новой снайперской винтовки "Ночной хищник". В них принял участие Герой Украины Василий Тарасюк. Об этом пишет АрміяInform.

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Винтовка калибром 14,5 мм выстреливает пулю с начальной скоростью в 1050 метров в секунду. По словам гендиректора "Маяка" Александра Гордеева, для того, чтобы пристреляться к "Ночному хищнику", нужно сперва провести выстрелы на дистанции в 50 метров. И попасть в круг по диаметру 20 мм.

"После такого упражнения приходит понимание того, что собой представляет "Ночной хищник" и как из него потом стрелять в полевых условиях", — рассказал Гордеев.

По мнению экс-ротного 72 бригады ВСУ Героя Украины Василия Тарасюка, оружие вызывает очень приятные эмоции после выстрела. Высокая точность винтовки позволяет уничтожать вражеские укрепления и живую силу врага.

[ + – ] "Ночной хищник" Фото: АрміяInform

"На мой взгляд, это очень крутая разработка. Ее нам очень не хватало во время боев за Авдеевку. Для уничтожения вражеских позиций и техники использовали артиллерию различных калибров, такое оружие имеет большие габариты, громкий выстрел, для оборудования позиций необходимо прилагать большие усилия, что приводит к нежелательным последствия, в частности демаскировка позиции", — делится впечатлениями после стрельбы Тарасюк.

Он также добавил, что "Ночной хищник" не имеет проблем с демаскировкой позиций за счет пламегасителя.

Тарас Василюк — участник российско-украинской войны. Позывной "Тайфун". Воевал на терриконах Докучаевска, был одним из тех, кто поднял украинских флаг над позицией "Алмаз" в Авдеевке. Там он получил три осколковые ранения и 4 контузии. Всего получил три ранения: зимой 2017, осенью 2017 и в апреле 2017 года. Ныне он работает в концерне "Укроборонпром".

Напомним, 17 марта ВСУ испытали украинскую винтовку "Ночной хищник", стреляющую на 4 км. Отметим, что на госиспытания выходит винтовка Monomakh, способная стрелять на 2 км.