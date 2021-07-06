Стреляет на 2 км: Украинская снайперская винтовка Monomakh выходит на госиспытания (фото)

Антиматериальная винтовка имеет автоматический механизм подачи патрона и выброса гильзы, она способна поражать даже легкобронированные цели.

Новая крупнокалиберная винтовка Snipex MONOMAKH 14,5 мм завершает этап заводских испытаний и в скором времени выйдет на государственные испытания. Об этом сообщает Defense Express.

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Винтовка создана для уничтожения движимых и недвижимых целей, в том числе легкобронированных. Первый опытный образец был создан в нынешнем году и сейчас проходит предварительные заводские испытания. В их ходе никаких проблем со снайперской винтовкой не обнаружено.

По словам разработчиков, до конца лета они завершат свои испытания и приступят к государственным испытаним. Особенность MONOMAKH заключается в том, что это самозарядная винтовка. Подача патрона из магазина в патронник, закрытие канала ствола, его открытие и извлечение из патронника отстрелянной гильзы происходит автоматически. Всего в магазине 5 патронов.

У оружия есть сошки, планка Picatinny, регулировка по высоте, дульный тормоз и движимый ствол для гашения отдачи.

Эффективная дальность стрельбы до 2 км, а максимальная дальность полета пули — 7 км. Масса винтовки без магазина — 25 кг.

Напомним, в марте ВСУ испытали украинскую винтовку "Ночной хищник", способную поражать цели на дистанции до 4 км. Ранее на вооружение была принята снайперская винтовка "Аллигатор" ручного заряжания.

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин разбирался, какая антиматериальная винтовка лучше: российская АСВК или украинская Alligator.