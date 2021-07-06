Стріляє на 2 км: Українська снайперська гвинтівка 14,5 мм виходить на держвипробування (фото)

Антиматеріальна рушниця має автоматичний механізм подачі патрона і викиду гільзи, вона здатна вражати навіть легкоброньовані цілі.

Нова великокаліберна гвинтівка Snipex MONOMAKH 14,5 мм завершує етап заводських випробувань і незабаром вийде на державні випробування. Про це повідомляє Defense Express.

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Гвинтівка створена для знищення рухомих і нерухомих цілей, зокрема легкоброньованих. Перший дослідний зразок був створений в нинішньому році й зараз проходить попередні заводські випробування. Під час них жодних проблем зі снайперською гвинтівкою не зафіксовано.

За словами розробників, до кінця літа вони завершать свої випробування і почнуть державні випробування. Особливість MONOMAKH полягає в тому, що це самозарядна гвинтівка. Подача патрона з магазина в патронник, закриття каналу ствола, його відкриття та витяг із патронника відстріляної гільзи відбувається автоматично. Усього в магазині 5 патронів.

У зброї є сошки, планка Picatinny, регулювання за висотою, дулове гальмо і рухомий ствол для гасіння віддачі.

Ефективна дальність стрільби до 2 км, а максимальна дальність польоту кулі — 7 км. Маса гвинтівки без магазину — 25 кг.

Нагадаємо, в березні ЗСУ випробували українську гвинтівку "Нічний хижак", здатну вражати цілі на дистанції до 4 км. Раніше на озброєння була взята снайперська гвинтівка "Алігатор" ручного заряджання.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін розбирався, яка антиматеріальна рушниця краща: російська АСВК чи українська Alligator.