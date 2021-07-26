Пробьет в лоб БТР. В Украине разрабатывают 23 и 30-мм антиматериальные снайперские пушки

Особенность пехотных пушек будет в том, что уже на расстоянии 700 метров ее звук выстрела не будет слышно, но при этом дальность стрельбы будет превышать 4 км.

Дочернее предприятие "Завод Маяк" — "Маяк перспектива" ведер разработку пехотных пушек для украинской армии 23 и 30 мм. Об этом рассказал директор предприятия Александр Гордеев изданию Defense Express.

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По словам Гордеева, разрабатываемые снайперские пушки по своей сути являются продолжением "Ночного Хищника", который создавался для уничтожения объектов противника по типу бронетехники и укреплений.

Разработки являются достаточно перспективными из-за специфики их использования. Ведь 30-мм пушка является основным вооружения БМП-2, БТР-3 и БТР-4. Враг в первую очередь будет искать бронетехнику, когда прозвучат выстрелы из 30-мм орудия.

За счет "баллистического холодильника" звук выстрела не будет слышно уже на расстоянии в 700 метров при эффективной дальности стрельбы в 4 км.

[ + – ] Тепловая сигнатура баллистического холодильника у "Ночного хищника" Фото: Defense Express

На данный момент точные характеристики нового оружия не разглашаются. Известно лишь, что у 30-мм варианта дальность стрельбы будет превышать 4 км, а его мощности будет хватать для пробития в лоб БМП или БТР. Также оператор пушки будет сидеть не за ней, а рядом с ней.

Напомним, в начале июля протестировали антиматериальную винтовку "Ночной хищник". 17 марта ВСУ испытали украинскую винтовку "Ночной хищник", стреляющую на 4 км. Отметим, что на госиспытания выходит винтовка Monomakh, способная стрелять на 2 км.

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин разбирался, какая лучшая антиматериальная снайперская винтовка: российская АСВК или украинская Snipex Alligator?