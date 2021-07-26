Пробьет в лоб БТР. В Украине разрабатывают 23 и 30-мм антиматериальные снайперские пушки
Особенность пехотных пушек будет в том, что уже на расстоянии 700 метров ее звук выстрела не будет слышно, но при этом дальность стрельбы будет превышать 4 км.
Дочернее предприятие "Завод Маяк" — "Маяк перспектива" ведер разработку пехотных пушек для украинской армии 23 и 30 мм. Об этом рассказал директор предприятия Александр Гордеев изданию Defense Express.
По словам Гордеева, разрабатываемые снайперские пушки по своей сути являются продолжением "Ночного Хищника", который создавался для уничтожения объектов противника по типу бронетехники и укреплений.
Разработки являются достаточно перспективными из-за специфики их использования. Ведь 30-мм пушка является основным вооружения БМП-2, БТР-3 и БТР-4. Враг в первую очередь будет искать бронетехнику, когда прозвучат выстрелы из 30-мм орудия.
За счет "баллистического холодильника" звук выстрела не будет слышно уже на расстоянии в 700 метров при эффективной дальности стрельбы в 4 км.
На данный момент точные характеристики нового оружия не разглашаются. Известно лишь, что у 30-мм варианта дальность стрельбы будет превышать 4 км, а его мощности будет хватать для пробития в лоб БМП или БТР. Также оператор пушки будет сидеть не за ней, а рядом с ней.
Напомним, в начале июля протестировали антиматериальную винтовку "Ночной хищник". 17 марта ВСУ испытали украинскую винтовку "Ночной хищник", стреляющую на 4 км. Отметим, что на госиспытания выходит винтовка Monomakh, способная стрелять на 2 км.
Военный аналитик Фокуса Игаль Левин разбирался, какая лучшая антиматериальная снайперская винтовка: российская АСВК или украинская Snipex Alligator?