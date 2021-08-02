Украинские БТР получили новый окрас: что поменялось (фото)

Обновленный "пиксель" получил менее насыщенные цвета и больше пятен по всей площади бронетранспортера.

Украинские БТР-4 получили новый окрас — это видоизмененный камуфляж "пиксель". Новую расцветку показали журналисты Defense Express.

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Вместо нескольких больших красно-коричневых и черных пикселей на зеленом фоне, теперь будет другой оттенок и большее количество уменьшенных пикселей.

Теперь основные оттенки — песочные и полынные. Они стали меньше по размеру, но их стало больше на всей площади БТР.

В издании отмечают, что в полевых условиях предыдущая схема раскраски достаточно быстро выцветала, сливаясь с базовым зеленым цветом.

[ + – ] БТР-4 в новой расцветке Фото: Defense Express [ + – ] БТР-4 в старой расцветке Фото: Википедия

Напомним, в июне украинские моряки провели успешные дописпытания БРТ-4Е, преодолев водные испытания. Отметим, что в Украине также разрабатывают антиматериальные снайперские пушки 23 и 30-мм. Они будут способны пробивать в лоб БТРы.