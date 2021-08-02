Украинские БТР получили новый окрас: что поменялось (фото)
Обновленный "пиксель" получил менее насыщенные цвета и больше пятен по всей площади бронетранспортера.
Украинские БТР-4 получили новый окрас — это видоизмененный камуфляж "пиксель". Новую расцветку показали журналисты Defense Express.
Вместо нескольких больших красно-коричневых и черных пикселей на зеленом фоне, теперь будет другой оттенок и большее количество уменьшенных пикселей.
Теперь основные оттенки — песочные и полынные. Они стали меньше по размеру, но их стало больше на всей площади БТР.
В издании отмечают, что в полевых условиях предыдущая схема раскраски достаточно быстро выцветала, сливаясь с базовым зеленым цветом.
Напомним, в июне украинские моряки провели успешные дописпытания БРТ-4Е, преодолев водные испытания. Отметим, что в Украине также разрабатывают антиматериальные снайперские пушки 23 и 30-мм. Они будут способны пробивать в лоб БТРы.