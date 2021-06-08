Военные провели успешные водные испытания БТР-4Е для морпехов (видео)

Модификация отличается от базовой некоторыми изменениями в конструкции, которые требуются для выполнения задач в условиях морского климата.

БТР-4Е успешно прошел дополнительные испытание, преодолев водные препятствия. Об этом сообщает АрміяInform.

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Военно-морские силы имеют отличные от Сухопутных сил требования к комплектации бронетехники. Модификация БТР-4Е отличается от базовой версии бронетранспортеров назначением. Он нужен для транспортировки личного состава морпехов и их огневой поддержки в бою, а также способностью круглосуточно выполнять задачи в зонах умеренно-холодного морского климата.

Фото: АрміяInform

Поэтому БТР-4Е имеет меньший вес из-за отсутствия креплений для противоминной защиты, бронированных крышек лобовых окон, а также противокумулятивных экранов. Плюс модификация получила защиту системы охлаждения бронетехники, от попадания в нее воды.

"Современный, многофункциональный, грозный — это тремя словами характеристика такого варианта выполнения БТР-4Е. После дополнительных типовых испытаний по преодолению водных преград мы еще раз убедились в перспективности этого образца военной техники и его необходимости для обороны Украины", — заявил министр обороны Андрей Таран.

Напомним, на выставке вооружения IDEX 2021 "Укроборонпром" показал новую модификацию БТР-4МВ1, которая получила усиленную броню.

Ранее военные показали видео успешных испытаний САУ "Богдана" 155-мм калибра.